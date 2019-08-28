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Футбол в Испании

СМИ: Месси может не сыграть в матче чемпионата Испании против "Осасуны"

Футболист продолжает восстанавливаться от травмы

ТАСС, 28 августа. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси может пропустить матч чемпионата страны против "Осасуны". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

Матч "Осасуна" - "Барселона" пройдет 31 августа.

По информации издания, 32-летний Месси продолжает восстанавливаться от травмы ноги. Отмечается, что нападающий продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Утверждается, что он проведет две тренировки с командой в преддверии матча с "Осасуной" только при условии, что будет лучше себя чувствовать. Также отмечается, что Месси может вернуться в общую группу только после паузы на игры сборных.

Месси получил повреждение ноги на тренировке перед предсезонным турниром в США в начале августа. Он пропустил две встречи в рамках турнира против итальянского "Наполи", а также первые игры чемпионата Испании.

Месси в составе "Барселоны" становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

Теги
Месси, Лионель
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