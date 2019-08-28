Более 1,9 тыс. школьников примут участие во всероссийском этапе "Президентских состязаний"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Участниками всероссийского этапа "Президентских состязаний" 2019 года станут порядка 1920 школьников. Об этом на пресс-конференции в среду заявил директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко.

"По организации и проведению этим соревнованиям нет аналогов в мире, а по массовости - в России, программы "Президентских состязаний" и "Президентских спортивных игр" - комплексные, объединяют образовательный, оздоровительный, воспитательный и интеллектуальный потенциал детей в сфере физической культуры и спорта, - сказал Федченко. - Во всероссийском этапе "Президентских состязаний", который пройдет с 4 по 24 сентября на базе Всероссийского детского центра "Смена", поучаствуют 1920 обучающихся восьмых классов из 80 регионов страны, в Играх, которые пройдут 7-28 сентября в "Орленке", - 1680 обучающихся 2006-07 годов рождения из 84 субъектов. В этом году впервые будут представлены городошный спорт и спортивный туризм, победители и призеры всероссийского этапа этих соревнований вносятся в информационный реестр фонда "Талант и успех", в этом году представители Международной федерации школьного спорта посетят "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" с целью изучения опыта".

"Данные мероприятия проводятся с Министерством спорта России, большое им спасибо, потому что они оказывают большое содействие, - добавил начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Александр Минаев. - Наша главная задача - чтобы эти соревнования проходили массово на школьном этапе. По данным мониторинга, за последние годы у нас ситуация стабильная, около 11 миллионов участвуют в "Президентских состязаниях" и более 6 миллионов - в "Президентских спортивных играх".

"Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" являются самыми массовыми спортивными мероприятиями в России. Они проводятся с 2010 года по указу президента России. В соревнованиях принимают участие команды классов общеобразовательных организаций и команды школ, состоящие из обучающихся одной общеобразовательной организации.