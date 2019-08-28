СМИ: "Барселона" представит Неймара 29 августа

ТАСС, 28 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" представит бразильского нападающего Неймара в качестве игрока команды 29 августа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал El Chiringuito TV.

По информации источника, переговоры о трансфере между представителями "Барселоны" и французского ПСЖ, за который выступает 27-летний игрок, продолжаются.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заказала дополнительную партию футболок с фамилией Неймара, и что футболист записал видеообращение к болельщикам, которое будет опубликовано после подписания контракта.

Контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до конца июня 2022 года. Согласно порталу Transfermarkt его стоимость оценивается в €180 млн. В нынешнем сезоне Неймар не провел ни одного матча за ПСЖ.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции. С "Барселоной" он дважды стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок Испании, по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира.