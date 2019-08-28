Футболист Умяров заменит Глебова в составе молодежной сборной РФ на игры отбора ЧЕ-2021

ТАСС, 28 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров вызван в состав молодежной сборной России на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Сербии и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

19-летний футболист заменит получившего травму игрока "Ростова" Данилу Глебова.

"В результате проведенного медицинского обследования, которое состоялось 27 августа, у Глебова выявлены признаки повреждения мышечных тканей левого бедра. В ближайшее время футболисту будет назначено соответствующее лечение. Сроки возвращения игрока на поле уточняются", - сказал врач молодежной сборной России Константин Моденов.

Команда соберется 1 сентября на базе в Новогорске, 4 сентября отправится в Саранск. 7 сентября россияне вылетят в Софию.

Матч против сборной Сербии россияне проведут 6 сентября в Саранске, против команды Болгарии - 10 сентября в Софии. Также в отборочной группе 5 выступят сборные Польши, Латвии и Эстонии.

По ходу группового этапа команды сыграют друг с другом по два матча. Победители групп выйдут в финальную часть, две лучшие команды из числа занявших второе место сыграют в стыковом матче за право участвовать в чемпионате Европы. В финальной части турнира сыграют 12 команд, в числе которых хозяева - сборные Венгрии и Словении.