Умер бывший футболист клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Колин Кларк

ТАСС, 28 августа. Бывший полузащитник клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Колин Кларк скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Причины смерти Кларка не сообщаются.

Кларк выступал в MLS с 2006 по 2013 год, играя за команды "Колорадо Рэпидс", "Хьюстон Динамо" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Всего в лиге он провел 138 матчей, забил 15 голов и сделал 13 передач. За сборную США он сыграл один матч - в 2009 году в рамках Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) против сборной Гаити. В 2014 году завершил спортивную карьеру.