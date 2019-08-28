Ростовский стадион "Труд" может быть переименован в честь олимпийского чемпиона Литвинова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Ростовский стадион "Труд" может получить имя олимпийского чемпиона 1988 года в метании молота Сергея Литвинова. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Стартовало голосование о присвоении ростовскому стадиону "Труд" имени мастера спорта СССР по легкой атлетике и чемпиона Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в метании молота Сергея Литвинова. Спортсмен - воспитанник ростовской легкоатлетической школы, с детских лет тренировался на стадионе", - говорится в сообщении.

По данным властей, с такой инициативой выступили представители областной федерации легкой атлетики и центра ветеранов спорта "Взаимность", предложение поддержали заслуженные мастера спорта, спортивные журналисты, заслуженные тренеры по легкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, баскетболу.

На голосовании, которое продлится до 1 октября на сайте регионального минспорта, жителям предложен и альтернативный вариант: разместить на аллее стадиона "Труд" информационные стенды, на которых будут перечислены все знаменитые спортсмены, которые тренировались на спортивном объекте.

Стадион "Труд" был реконструирован перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и рассматривался как одна из возможных тренировочных площадок турнира.

Литвинов также является двукратным чемпионом мира, в его активе серебро Олимпиады 1980 года, на чемпионатах Европы он становился серебряным и бронзовым призером. Ему до сих пор принадлежит олимпийский рекорд в метании молота (84,80 м), установленный в 1988 году на Играх в Сеуле. После окончания спортивной карьеры Литвинов работал в качестве тренера. Он умер в феврале 2018 года в Сочи.