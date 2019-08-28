Тренер гандболисток ЦСКА настраивает их на победу в каждом матче дебютного сезона

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ян Лесли настраивает подопечных на победу в каждом матче дебютного для команды сезона. Об этом датский специалист заявил перед стартом команды в чемпионате России, его слова ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

Первый домашний матч женского профессионального гандбольного клуба ЦСКА состоится в воскресенье в универсальном спортивном зале "Игровой" на Ленинградском проспекте. Соперником красно-синих будет звенигородская "Звезда".

"Все хотят побеждать, это очевидно. У нас такая же мечта, такие же амбиции: быть лучшими в каждом матче. Мы усердно работаем, лучше узнаем друг друга. Нужно какое-то время, чтобы наладить взаимопонимание, понять, что поможет нам стать конкурентоспособными", - сказал Лесли.

"Основная цель ЦСКА в стартующем сезоне - постараться выиграть каждый матч. Посмотрим, куда это нас приведет", - добавил главный тренер.

О создании армейского гандбольного клуба было объявлено в июне. "Нам предстоит очень постараться, чтобы достичь самых высоких целей, - рассказала македонская гандболистка ЦСКА Сара Ристовска. - И конечно же, название нашего клуба означает, что мы должны быть воинами".

Встреча между ЦСКА и "Звездой" начнется в 17:00 мск.