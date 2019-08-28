Российские баскетболисты обыграли команду Испании в товарищеском матче

ТАСС, 28 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 74:55 в заключительном товарищеском матче перед стартом Кубка мира. Встреча прошла в китайском Нимбо.

Ранее российские баскетболисты проиграли команде Аргентины со счетом 64:85.

В ходе подготовки к Кубку мира россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли вторые места на турнире в Москве и Финляндии.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.