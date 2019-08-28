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Лига чемпионов

Болельщики футбольного клуба "Црвена Звезда" проехали по Белграду на бронетранспортере

Фанаты отпраздновали выход команды в основной раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 28 августа. Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" после выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов проехали по Белграду на бронетранспортере. Об этом сообщает сербская газета Danas.

Во вторник "Црвена Звезда" дома сыграла вничью со швейцарским "Янг Бойз" со счетом 1:1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, благодаря двум голам в гостях "Црвена Звезда" вышла в групповой этап.

После матча болельщики взобрались на бронетранспортер, на котором разъезжали по столице Сербии с файерами, размахивая флагами. Кроме того, за несколько дней до матча рядом со стадионом сербского клуба появился советский танк Т-55 с эмблемой "Црвены Звезды".

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако, "Црвена Звезда" становилась победителем турнира в 1991 году, когда он носил название Кубок европейских чемпионов.

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