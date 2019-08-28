Агент Маркова рассказал, что защитник намерен вернуться в НХЛ

ТАСС, 28 августа. Россиянин Андрей Марков планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в сезоне-2019/20. Об этом в Twitter сообщил новый агент 40-летнего россиянина Аллан Уолш.

"С гордостью сообщаю, что защитник Андрей Марков теперь мой клиент. Этим летом он интенсивно тренируется во Флориде и намерен играть в НХЛ в этом сезоне", - написал Уолш.

Марков является свободным агентом. Он выступал за "Ак Барс" с 2017 года, стал с командой обладателем Кубка Гагарина. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 12 результативных передач).

С 2000 по 2017 год выступал за клуб НХЛ "Монреаль", двукратный участник Матча звезд лиги (2008, 2009).

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.