СМИ: футболист "Галатасарая" Мбайе может перейти в "Спартак"

ТАСС, 28 августа. Сенегальский нападающий турецкого футбольного клуба "Галатасарай" Диань Мбайе может продолжить карьеру в российском "Спартаке". Об этом в среду сообщил портал futbolarena.

По информации источника, представители московского клуба во второй раз сделали предложение о покупке 27-летнего игрока. Отмечается, что "Галатасарай" оценивает футболиста в €13 млн. "Спартак" готов платить Мбайе €3 млн в год. Утверждается, что на данный момент сумма трансфера может составить €10-11 млн. Ранее "Спартак" предлагал за игрока €9 млн.

Мбайе перешел в "Галатасарай" в этом году из турецкого "Касымпаша". В нынешнем сезоне он провел две встречи за команду, не отметившись результативными действиями. Также он выступал за итальянские команды "Брандиццо", "Бра" и "Ювентус", венгерский "Уйпешт" и китайский "Тяньцзинь Тэда", в аренде играл за французский "Аяччо", бельгийские "Льерс" и "Вестерло" и клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб". В составе сборной Сенегала он становился серебряным призером Кубка африканских наций (2019).