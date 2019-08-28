Базаревич: испанские баскетболисты не показали своей реальной силы в игре с россиянами

ТАСС, 28 августа. Сборная Испании по баскетболу в товарищеском матче с командой России была далека от своей идеальной игры. Такое мнение высказал главный тренер российской сборной Сергей Базаревич, цитирует которого пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В среду россияне обыграли команду Испании со счетом 74:55. Этот матч стал последним для подопечных Базаревича перед стартом Кубка мира.

"Сегодня смогли сосредоточиться на некоторых деталях и выглядели гораздо лучше. Может быть, акклиматизация сказывалась, но сегодня наши соперники не показали своей реальной силы. Мы по-прежнему продолжаем выяснять, что мы за команда, из-за травм ведущих баскетболистов нам приходится играть иначе. И такая победа - хороший способ обрести уверенность", - сказал Базаревич.

Из-за травм предстоящий Кубок мира пропустят Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Тимофей Мозгов."Сейчас не время для ожиданий, и уж точно не время расслабляться, - сказал главный тренер. - Нам не хватает защитников, созидателей, из-за этого приходится меняться, и если о потере Хвостова мы узнали в апреле, то остальные стали неожиданностью, сейчас мы в процессе строительства. Сегодняшний матч был хорошим примером того, как команда должна играть".

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.