Вратарь "Спартака" Селихов пропустил тренировку перед матчем ЛЕ с "Брагой"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов пропустил тренировку команды накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы с португальской "Брагой" по рекомендации медицинского штаба. Об этом сообщили в пресс-службе красно-белых.

Встреча состоится в четверг в Москве (начало - 20:15 мск). В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Победитель по итогам двухматчевого противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги Европы.

"Селихов пропускает тренировку по рекомендации медицинского штаба клуба", - сообщили в пресс-службе.

В нынешнем сезоне Селихов не провел за "Спартак" ни одного матча. Основным вратарем команды является Александр Максименко.