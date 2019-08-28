Испанец Мадрасо выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 28 августа. Испанский велогонщик Анхель Мадрасо из команды Burgos-BH одержал победу на пятом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап, проходивший по холмистой местности, стартовал от Ла-Эльяны и финишировал у астрофизической обсерватории "Хаваламбре", расположенной недалеко от Аркос-де-лас-Салинас, .

Испанец преодолел дистанцию протяженностью 170,7 км за 4 часа 58 минут 31 секунду. Вторым финишировал голландец Йетсе Бол из команды Burgos-BH, третьим - испанец Хосе Эррада (Cofidis). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 71-е место, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 121-е, Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 141-е.

В общем зачете лидирует колумбиец Мигель Анхель Лопес Морено (Astana Pro Team, 18:55.21), вторым идет словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma, +0.14), третьим - колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar (+0.23). Чернецкий занимает 71-е место (+16.41), Кочетков - 87-е (+19.52), Кузнецов - 116-е (+26.34).

Шестой этап "Вуэльты" пройдет по холмистой местности в четверг от Мора-де-Рубельос до Арес-дель Маэстре, его протяженность составит 198,9 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.