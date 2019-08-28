Уланов: четыре поражения подряд не скажутся на игроках "Спартака" на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Поражения в товарищеских матчах на оказывают психологического воздействия на игроков московского "Спартака" перед стартом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20. Об этом журналистам сообщил тренер красно-белых Игорь Уланов.

В среду "Спартак" уступил владивостокскому "Адмиралу" в товарищеском матче в овертайме со счетом 3:4. Данная встреча была последней для московского клуба в рамках подготовки к новому сезону КХЛ. Ранее "Спартак" проиграл все три встречи на Кубке мэра Москвы.

"Психологически не влияет (серия поражений - прим. ТАСС), ребята опытные, не первый год играют, на турнирах такого плана они проверяют сами себя, - сказал Уланов. - И мы проверяем себя, ищем сочетания, мы уже практически готовы к чемпионату, смело можем входить в сезон".

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 "Спартак" проведет на выезде с рижским "Динамо" 2 сентября.