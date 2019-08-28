Тренер "Браги" Са Пинту не видит слабых сторон в игре "Спартака" перед матчем ЛЕ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу не видит слабых сторон в игре "Спартака". Об этом Са Пинту рассказал на пресс-конференции.

Встреча состоится в четверг в Москве (начало - 20:15 мск). В первом матче в Португалии хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

"Спартак" - очень серьезный соперник, это очень титулованный клуб с хорошими условиями и финансовыми возможностями. Я не вижу слабых сторон у "Спартака", это сильная команда. Несмотря на то, что первую игру нам удалось выиграть со счетом 1:0, нам предстоит еще много работы, чтобы достичь своей цели - выйти в групповой этап", - отметил Са Пинту.

Специалист подчеркнул, что его команда не будет отталкиваться от результата первого матча. "Для нас счет 0:0, каждый раз игроки должны подходить к матчу, как к новому и быть собраны для новой игры, опираться на результат предыдущих матчей нельзя, мы уже забили, и на завтра наша цель - поразить ворота соперника. Каждый раз, играя за границей, команда сталкивается с определенными трудностями и обстоятельствами, однако их необходимо преодолевать", - сказал Са Пинту.

Вратарь "Браги" Матеус Магальяйнс подчеркнул, что португальская команда постарается победить, не доводя дело до серии послематчевых пенальти.

Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в групповом этапе Лиги Европы.