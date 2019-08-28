Са Пинту: новичок "Локомотива" Жоау Мариу хорош в физическом и интеллектуальном плане

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник Жоау Мариу, подписавший контракт с "Локомотивом", является хорошим футболистом в физическом и интеллектуальном плане и усилит московскую команду. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту.

Еще один чемпион Европы в "Локомотиве".

Еще один чемпион Европы в "Локомотиве". Португалец Жоау Мариу продолжит карьеру в России

Во вторник португальский полузащитник Жоау Мариу перешел в "Локомотив" из "Интера" на правах аренды. С 2011 по 2016 год он выступал за лиссабонский "Спортинг", который в 2012 году возглавлял Са Пинту.

"Жоау Мариу - очень хороший игрок в физическом и интеллектуальном плане. Безусловно, это очень хорошее приобретение для "Локомотива", - отметил Са Пинту.

В составе сборной Португалии Мариу сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.