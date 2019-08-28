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Футбол в России

Са Пинту: новичок "Локомотива" Жоау Мариу хорош в физическом и интеллектуальном плане

Мариу играл под руководством нынешнего тренера "Браги" в "Спортинге"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник Жоау Мариу, подписавший контракт с "Локомотивом", является хорошим футболистом в физическом и интеллектуальном плане и усилит московскую команду. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту.

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Во вторник португальский полузащитник Жоау Мариу перешел в "Локомотив" из "Интера" на правах аренды. С 2011 по 2016 год он выступал за лиссабонский "Спортинг", который в 2012 году возглавлял Са Пинту.

"Жоау Мариу - очень хороший игрок в физическом и интеллектуальном плане. Безусловно, это очень хорошее приобретение для "Локомотива", - отметил Са Пинту.

В составе сборной Португалии Мариу сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.

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