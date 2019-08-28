Российские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет

ТАСС, 28 августа. Сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет. Турнир проходит в Тунисе.

Матч завершился со счетом 3-1 (21:25, 25:18, 25:20, 25:23) в пользу российских спортсменов. В полуфинале россияне встретятся с победителем матча между командами Аргентины и Болгарии, который завершится позднее в среду. Полуфиналы пройдут в четверг.

Сборная России выступала в одной группе с командами Доминиканской Республики, Нигерии, США и Южной Кореи и вышла в плей-офф с первого места, в 1/8 финала российские волейболисты обыграли немцев (3-0).

Чемпионат мира проводится с 1989 года, сборная России три раза побеждала на турнире, по разу завоевывала серебро и бронзу. Сборная СССР дважды становилась серебряным призером первенства. Чаще всех на чемпионате побеждали бразильцы - шесть раз, также на их счету одна серебряная награда.

Чемпионат мира в Тунисе завершится 30 августа.