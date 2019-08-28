Египетские шахматисты выиграли индивидуальные турниры по блицу на Африканских играх

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 28 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Шахматисты из Египта стали победителями индивидуальных соревнований по блицу среди мужчин и женщин в рамках Африканских игр.

Победителем мужского турнира стал Бассем Амин, победивший во всех девяти партиях. Серебро завоевал его соотечественник Ахмед Адли, бронзовая медаль досталась алжирцу Билалу Бельлахсену. В женском турнире победу одержала Вафа Шурук, серебряную медаль завоевала ее соотечественница Вафа Шахенда, бронзовую - Лина Наср из Алжира.

Египетские шахматисты выиграли золотые медали во всех пяти видах программы - в соревнованиях по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины). Успех египетских шахматистов, по мнению экспертов, оказался закономерным и ожидаемым, поскольку они имеют наивысший рейтинг на континенте и уверенно побеждают на региональных турнирах.

Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях, призванных содействовать объединению в Африке, принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Спортсмены разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых - легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.