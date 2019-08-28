"Чеховские медведи" в шестой раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Гандбольный клуб "Чеховские медведи" со счетом 35:25 победил московский "Спартак" и стал шестикратным обладателем Суперкубка России. Встреча прошла в московском дворце спорта "Динамо".

"Чеховские медведи" в сезоне-2018/19 стали чемпионами России и завоевали кубок страны. "Спартак" занял второе место в чемпионате, а в Кубке России дошел до финала, где уступил "Чеховским медведям". Всего в активе чеховского клуба 18 побед в чемпионатах страны (2002-2019), девять раз гандболисты команды становились победителями Кубка России (2009-2013, 2015-2016, 2018-2019).

Впервые Суперкубок России был проведен в 2014 году, клуб из Чехова на протяжении шести лет побеждает в турнире. В 2014 году были обыграны "Пермские медведи", в 2015-м и 2017-м - краснодарский СКИФ, в 2016-м - петербургская "Нева", в прошлом году - "Спартак".

30 августа пройдет матч за Суперкубок России по гандболу среди женщин. Сыграют команды "Ростов-Дон" и тольяттинская "Лада". Ростовская команда выигрывала трофей четыре раза (2015-2018).

Сезон в мужской Суперлиге стартует 1 сентября пятью матчами, женский - в тот же день четырьмя играми.