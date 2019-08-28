Россиянин Абросимов одержал победу на этапе Мировой серии по плаванию на открытой воде

ТАСС, 28 августа. Россиянин Кирилл Абросимов одержал победу на седьмом этапе Мировой серии по плаванию на открытой воде. Соревнования проходили в Северной Македонии на Охридском озере.

27-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км за 2 часа 21,8 секунды. Второе место занял француз Аксель Реймонд (+0,1), третьим стал итальянец Маттео Фурлан (+1,5).

Для Абросимова эта победа стала первой в карьере на этапах Мировой серии. Россиянин является трехкратным чемпионом Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 км и 10 км, серебряным призером Универсиады (10 км).

Следующий этап Мировой серии пройдет на Тайване 7 сентября.