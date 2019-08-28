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Летние олимпийские виды спорта

Сидорова победила в прыжках с шестом на вокзале Цюриха в преддверии Бриллиантовой лиги

Второй стала американка Кэти Нейджотт, третьей - канадка Алиша Ньюмэн

ТАСС, 28 августа. Россиянка Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу на показательных соревнованиях по прыжкам с шестом, которые прошли на железнодорожном вокзале в Цюрихе в преддверии старта финала Бриллиантовой лиги.

Россиянка показал результат 4,87 метра. Второй стала американка Кэти Нейджотт (4,82), третьей - канадка Алиша Ньюмэн (4,82).

Финал Бриллиантовой лиги пройдет в двух городах - Цюрихе и Брюсселе. Соревнования пройдут 29 августа и 6 сентября соответственно.

Помимо Сидоровой, из российских спортсменов в финале выступят Илья Иванюк (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

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Летние олимпийские виды спорта
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