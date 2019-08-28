Определились все участники полуфиналов хоккейного Кубка мира среди молодежных команд

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чешский "Оцеларжи" со счетом 3:2 обыграл сборную Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) в заключительном матче группового этапа Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене "Шайба".

В другом матче группе В австрийский "Ред Булл" уступил финскому "Кярпяту" со счетом 1:8. Финский клуб занял первую строчку в таблице группы, "Ред Булл" - вторую.

"Карпят" в полуфинале турнира сыграет со канадской "Альбертой", ставшей второй в группе А, а австрийский клуб - с ярославским "Локо", который победил в группе. Команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, сыграют друг с другом за пятое - восьмое места.

Кубок мира среди молодежных команд проводится в два этапа. На групповой стадии восемь команд, разделенные на две группы, играли по круговой системе.

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир - девятый по счету, он продлится до 31 августа. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу - команды из Швеции и Канады. "Локо" является действующим победителем турнира.