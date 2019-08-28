Английский футбольный клуб "Болтон" избежал исключения из чемпионата Англии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Болтон" не будет исключен из третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу, так как клуб обрел нового владельца, который решил финансовые трудности команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Болтона".

В связи с отсутствием доказательств исполнения финансовых обязательств "Болтон" мог быть исключен из Английской футбольной лиги (EFL), однако новый владелец, компания Football Ventures (Whites) Limited, гарантировала финансовые возможности команды.

Ранее во вторник, клуб "Бёри", основанный в 1885 году, не сумел доказать финансовую состоятельность, а также найти новых инвесторов или покупателей, в связи с чем EFL приняла решение исключить клуб из третьего дивизиона. Это исключение стало первым в английском футболе с 1992 года, когда из четвертого дивизиона была исключена команда "Мейдстоун".

В этом году "Болтону" исполнилось 145 лет, он является одним из самых старых клубов мира. В 1888 году он стал одним из клубов - основателей чемпионата Англии по футболу. В общей сложности "Болтон" провел 73 сезона в высшем дивизионе чемпионата Англии. Команда четырежды выигрывала Кубок Англии (1923, 1926, 1929, 1958).