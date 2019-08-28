Карякин разделил с Анандом третье место по итогам шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 29 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин и индиец Вишванатан Ананд разделили третье место в Кубке Синкфилда. Турнир проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Россиянин в своей заключительной партии сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Ананд аналогично завершил поединок против Хикару Накамуры (США). Оба шахматиста набрали по шесть баллов, разделили третью строчку в турнирной таблице и заработали по $35 тыс.

Также в заключительном туре вничью завершились партии между Дин Лижэнем (Китай) и Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан), Уэсли Со (США) и Левоном Ароняном (Армения). Норвежец Магнус Карлсен победил француза Максима Вашье-Лаграва, а голландец Аниш Гири оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего.

Карлсен и Дин Лижэнь, набравшие по 6,5 очков, определят победителя турнира на тай-брейке. 29 августа пройдут партии в рапиде и блице, которые выявят сильнейшего.

Непомнящий, Мамедьяров, Каруана и Гири набрали по 5,5 очков в итоговой таблице. Вашье-Лаграв и Накамура записали себе в актив по пять баллов. Замкнули турнирную таблицу Со и Аронян - по 4,5 очка.