СМИ: "Барселона" и ПСЖ не договорились по трансферу футболиста Неймара

ТАСС, 29 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен" не смогли прийти к соглашению по трансферу бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RMC Sport.

По информации источника, руководство французского клуба отклонило предложение "Барселоны" в размере €170 млн. Однако стоит отметить, что сведения различных СМИ в последнее время расходятся. Также сообщалось о намерении испанской команды обменять нападающего на футболистов Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и денежную компенсацию в размере €100 млн.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции. В текущем сезоне Неймар на поле не выходил.

С "Барселоной" бразилец дважды стал чемпионом Испании. Также он трижды выиграл Кубок Испании, по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.