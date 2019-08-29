Футболисты "Фламенго" и "Гремио" сыграют в полуфинале Кубка Либертадорес

ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб "Фламенго" в четвертьфинале Кубка Либертадорес по сумме двух матчей победил "Интернасьонал", в следующей стадии команду ждет еще одно бразильское противостояние - ее соперником станет "Гремио". Встречи пройдут 2 и 23 октября.

Второй четвертьфинальный матч завершился вничью - 1:1. Счет на 62-й минуте открыл полузащитник "Интернасьоналя" Родриго. Ответный мяч был забит на 85-й минуте усилиями форварда Габриэля. В первой встрече "Фламенго" выиграл со счетом 2:0.

Бразильский клуб стал третьим полуфиналистом текущего розыгрыша турнира. Ранее путевку в эту стадию, помимо "Гремио", заработал аргентинский "Бока Хуниорс". Последний участник полуфинала определится 30 августа, когда свой матч проведут "Ривер Плейт" (Аргентина) и "Серро Портеньо" (Парагвай). Первая встреча между ними завершилась победой аргентинской команды, являющейся действующим обладателем трофея, со счетом 2:0.

Лидер по количеству титулов Кубка Либертадорес - аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет "Бока Хуниорс" (6), замыкает тройку уругвайский "Пеньяроль" (5). "Ривер Плейт" имеет в своем активе четыре титула.