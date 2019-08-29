Тренер "Ливерпуля" не считает, что английские клубы будут доминировать в Лиге чемпионов

ТАСС, 29 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп считает, что команды из Англии не будут доминировать в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Комментарий специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. Начало церемонии - в 19:00 мск.

"Наши шансы [на победу в турнире] такие же, как и у всех остальных, но не более. И я не считаю, что английские команды будут доминировать над остальными. Есть много качественных команд - "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", они точно навяжут борьбу", - сказал Клопп.

Немецкий специалист затруднился назвать главного фаворита турнира. "Группы будут невероятными. Я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов", - отметил он.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале другой английский клуб "Тоттенхэм" (2:0). В сезоне-2018/19 в турнире принимали участие "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов сыграют "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".