СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" Санчес прошел медосмотр перед переходом в "Интер"

ТАСС, 29 августа. Чилийский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес прошел медицинский осмотр перед переходом в итальянский "Интер". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 30-летний игрок должен в ближайшее время подписать контракт с клубом из Милана. Санчес будет выступать за "Интер" на правах аренды до конца сезона.

Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в 2018 году. В составе "Манчестер Юнайтед" он провел 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.

Будучи игроком "Арсенала" он дважды завоевывал Кубок и трижды - Суперкубок Англии, также он дважды выигрывал чемпионат Чили в составе "Коло-Коло", становился чемпионом Аргентины в составе "Ривер Плейта", чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира в составе "Барселоны". Со сборной Чили футболист дважды выиграл Кубок Америки и стал серебряным призером Кубка конфедераций.