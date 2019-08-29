МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) отметила участие Федерации бокса России в развитии вида спорта в трудные для него времена. Об этом говорится в письме временного президента AIBA Мохамеда Мустасана национальным федерациям, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Я хотел бы особо отметить наши национальные федерации, которые продолжают развивать наш вид спорта и полностью поддерживают нашу организацию даже в эти трудные времена, - сказал Мустасан. - Также отдельная благодарность Федерации бокса России за активную роль в AIBA, только в этом году они уже организовали два крупных мероприятия: Международный день бокса и Всемирный боксерский форум. В этот сложный период они также взяли на себя ответственность за проведение чемпионата мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года и многие другие мероприятия по популяризации бокса".

"Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев добился значительных успехов в своей стране за два года, продемонстрировав свою преданность нашему спорту. Он много сделал, оказывая поддержку региональным федерациям, помогая ветеранам и предоставляя тренерам и олимпийским чемпионам ежемесячные стипендии. Многие из этих реформ и новых идей также должны быть реализованы в AIBA", - добавил глава организации.

Исполком AIBA пройдет в Стамбуле 31 августа. На нем, в частности, будет определена дата конгресса организации, на котором будет избран новый президент AIBA. Также исполком выберет временно исполняющего обязанности президента организации. В начале августа Мустасан подал в отставку, он занимал эту должность с 23 марта. Ранее пост главы AIBA покинул Гафур Рахимов из Узбекистана.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.