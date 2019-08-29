СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" Смоллинг может перейти в "Рому"

ТАСС, 29 августа. Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг может продолжить карьеру в итальянской "Роме". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний игрок перейдет в "Рому" на правах аренды до окончания сезона без права обязательного выкупа. "Рома" заплатит за аренду €3 млн.

Смоллинг выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2010 года. Всего он провел за команду 323 матча во всех турнирах, забив в них 18 голов и отдав четыре передачи. Вместе с клубом он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, победителем Кубка футбольной лиги и Лиги Европы. Он также выступал за английские команды "Мейдстон" и "Фулхэм".

В составе сборной Англии он провел 31 матч, в которых забил один гол.