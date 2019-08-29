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Футбол в России

СМИ: московское "Динамо" арендует шведского футболиста "Дженоа" Хильемарка

Ожидается, что полузащитник пройдет медосмотр уже в четверг

ТАСС, 29 августа. Шведский полузащитник итальянского футбольного клуба "Дженоа" Оскар Хильемарк продолжит карьеру в российской команде "Динамо". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 27-летний игрок будет арендован до конца нынешнего сезона. Цена аренды футболиста составит €500 тыс. Отмечается, что Хильемарк пройдет медицинское обследование в четверг.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока составляет €3 млн.

Хильемарк выступает за "Дженоа" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну передачу. Также он выступал за шведский "Эльфсборг", в составе которого стал чемпионом Швеции, голландский ПСВ, с которым стал чемпионом Нидерландов, итальянский "Палермо", на правах аренды представлял греческий "Панатинаикос".

В составе сборной Швеции Хильемарк провел 27 матчей и забил два гола.

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