Российские волейболистки обыграли сборную Словакии в последнем матче группового этапа ЧЕ

ТАСС, 29 августа. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Матчи группы D, в которой выступала российская команда, проходили в Братиславе.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:14, 25:9, 25:12) в пользу россиянок.

Российская сборная заняла второе место в таблице (13 очков), на первом месте - команда Германии (14), на третьем - Словакии (8), на четвертом - Испании (5), на пятом - Белоруссии (1), на последнем - Швейцарии (1).

Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф. Россиянки гарантировали себе место в 1/8 финала за тур до окончания группового этапа. Соперник российских волейболисток определится позднее.

Чемпионат Европы, который проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи, завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.