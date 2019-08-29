СМИ: боксеры Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев выступят в андеркарде дебютного боя в супертяжелом весе украинца Александра Усика, который пройдет 12 октября в Чикаго. Об этом сообщил промоутер Усика Эдди Хирн, слова которого приводит портал Boxing News 24.

16 августа менеджер Усика Эгис Климас сообщил в своем Instagram, что Усик проведет дебютный поединок с супертяжелом весе 12 октября в Чикаго. Соперник 32-летнего украинца неизвестен.

"Мы объявим [имя соперника Усика] в четверг или в пятницу. Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев будут драться в андеркарде", - сказал промоутер Эдди Хирн. Соперники российских боксеров не уточняются.

Бивол в марте нынешнего года победил американца Джо Смита - младшего единогласным решением судей. Всего на счету 28-летнего россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 25-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.