Болельщики смогут посмотреть матч Россия - Шотландия в прямом эфире на "Мордовия-Арене"

ТАСС, 29 августа. Зрители отборочного матча чемпионата Европы 2021 года по футболу среди молодежных команд между сборными России и Сербии, который пройдет в Саранске 6 сентября, смогут в прямом эфире посмотреть матч квалификации чемпионата Европы - 2020 между национальными России и Шотландии. Трансляция будет организована на табло стадиона сразу после матча молодежных сборных, сообщается в четверг на сайте правительства Мордовии.

Матч с сербами, который станет стартовым для российской команды в отборочном турнире, начнется в 19:00 мск. Сборная России играет в одной группе также со сборными Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии.

"Впервые для болельщиков РФС организует прямую трансляцию матча национальной команды в чаше стадиона", - говорится в сообщении.

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42241 человек.