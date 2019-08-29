Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19. Церемония награждения прошла в Монако.

Также на премию претендовали французский голкипер английского "Тоттенхэма" Уго Льорис и немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

Алиссон в прошедшем сезоне турнира провел 13 матчей, в которых пропустил 12 голов, шесть матчей бразилец отстоял "на ноль". "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). Алиссон стал вторым бразильцем, получившим эту премию, в сезоне-2009/10 был награжден голкипер итальянского "Интера" Жулио Сезар.

Алиссон перешел в "Ливерпуль" из итальянской "Ромы" за рекордную для голкиперов сумму трансфера, по данным Transfermarkt, его стоимость составила €62,5 млн. Помимо Лиги чемпионов, он становился победителем Суперкубка УЕФА. Также на счету бразильца победа в Кубке Америки в составе сборной Бразилии, всего за национальную команду он провел 42 матча.