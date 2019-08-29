Вирджил ван Дейк назван лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Голландский футболист английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19. Церемония вручения наград прошла в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Также на звание лучшего защитника претендовали одноклубник ван Дейка англичанин Трент Александр-Арнольд и голландец Маттейс де Лигт ("Аякс", ныне - "Ювентус").

В прошедшем сезоне ван Дейк выиграл Лигу чемпионов в составе "Ливерпуля", также он получил звание игрока года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (награда вручается в английском футболе). В Лиге чемпионов ван Дейк провел 12 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. 28-летний голландец претендует на премию футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из английского "Саутгемптона" в 2018 году за рекордные на тот момент для защитников €84,7 млн. Также он выступал за шотландский "Селтик", с которым два раза становился чемпионом страны, и голландский "Гронинген". В составе сборной Нидерландов ван Дейк дошел до финала Лиги наций.