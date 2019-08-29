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Лига чемпионов

Френки де Йонг назван лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2018/19

Также на это звание претендовали Джордан Хендерсон и Кристиан Эриксен
Френки де Йонг EPA-EFE/MARISCAL
Описание
Френки де Йонг
© EPA-EFE/MARISCAL

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Голландский футболист испанской "Барселоны" Френки де Йонг, выступавший в сезоне-2018/19 за голландский "Аякс", признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов. Церемония вручения наград прошла в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Также на звание лучшего полузащитника года претендовали англичанин Джордан Хендерсон (английский "Ливерпуль") и датчанин Кристиан Эриксен (английский "Тоттенхэм").

В прошедшем сезоне де Йонг в составе "Аякса" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, клуб поочередно обыграл в плей-офф мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В 1/2 финала "Аякс" по сумме двух встреч уступил "Тоттенхэму". В Лиге чемпионов голландец провел 11 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

Де Йонг в июле этого года перешел в испанскую "Барселону", сумма трансфера по данным Transfermarkt составила €75 млн. На счету 22-летнего де Йонга победы в чемпионате и Кубке Нидерландов. В активе футболиста семь матчей за национальную команду Нидерландов.

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