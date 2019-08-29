Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА

На звание футболиста года также претендовали португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. На этой же церемонии ван Дейк получил награду лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Лучшей футболисткой сезона по версии УЕФА признана англичанка Люси Бронз. 27-летняя Бронз, играющая на позиции защитника, в прошедшем сезоне выиграла женскую Лигу чемпионов в составе французского "Лиона". В составе сборной Англии на минувшем чемпионате мира Бронз заняла четвертое место.

28-летний ван Дейк стал первым защитником, который удостоился премии лучшему игроку сезона по версии УЕФА (премия вручается с 2011 года, ранее - лучший клубный игрок года по версии УЕФА). В прошедшем сезоне голландец выиграл Лигу чемпионов в составе "Ливерпуля", проведя за английский клуб в турнире 12 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. В составе сборной Нидерландов он дошел до финала Лиги наций. Ранее голландец получил звание игрока года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации (награда вручается в английском футболе), он также претендует на награду лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).