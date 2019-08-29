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Лига чемпионов

"Локомотив" примет своих соперников по Лиге чемпионов на "РЖД-Арене"

Российский клуб попал в группу D, где сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером"
"РЖД-Арена" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
"РЖД-Арена"
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОНАКО, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Локомотив" проведет домашние матчи групповой стадии Лиги чемпионов на "РЖД-Арене". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". После жеребьевки было объявлено, что железнодорожники проведут предстоящие игры на "РЖД-Арене". Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что клуб рассматривает возможность проведения матчей главного еврокубкового турнира на стадионе "Лужники".

"Только что закончили обсуждение. Приняли решение о том, что будем играть в Черкизове", - сказал Кикнадзе.

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