"Локомотив" примет своих соперников по Лиге чемпионов на "РЖД-Арене"

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. "Локомотив" попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". После жеребьевки было объявлено, что железнодорожники проведут предстоящие игры на "РЖД-Арене". Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что клуб рассматривает возможность проведения матчей главного еврокубкового турнира на стадионе "Лужники".

"Только что закончили обсуждение. Приняли решение о том, что будем играть в Черкизове", - сказал Кикнадзе.