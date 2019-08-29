Дин Лижэнь обыграл Карлсена и стал победителем шахматного супертурнира в Сент-Луисе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке и стал победителем Кубка Синкфилда. Турнир проходил в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Карлсен и Дин Лижэнь набрали по 6,5 очка в основной сетке турнира, на тай-брейке китаец оказался сильнее и в рапиде, и в блице.

Россиянин Сергей Карякин разделил третье место на турнире с Вишванатаном Анандом из Индии (по 6 очков). Другой россиянин, Ян Непомнящий, разделил четвертую строчку с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, голландцем Анишем Гири и американцем Фабиано Каруаной (по 5,5).

Турнир проходил в один круг. Контроль времени - классический. Шахматисты имели по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получил $90 тыс.