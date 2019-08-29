Россиянка Гаспарян не смогла выйти в третий круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла британке Йоханне Конте во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Матч завершился со счетом 6:1, 6:0 в пользу 28-летней британки (16-й номер посева). Ранее спортсменки не встречались. В первом круге Конта победила россиянку Дарью Касаткину. В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Чжан Шуай.

Гаспарян впервые в карьере играла во втором круге Открытого чемпионата США, 24-летняя россиянка является победительницей двух турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, на турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2016). В рейтинге WTA россиянка занимает 61-е место.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.