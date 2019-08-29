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ММА

Абубакар Нурмагомедов проведет бой с Завадой на турнире UFC в Москве

Поединок пройдет 9 ноября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский боец Абубакар Нурмагомедов проведет бой с немцем Давидом Завадой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС сообщили в команде немецкого бойца.

"Давид проведет бой с Нурмагомедовым в Москве", - сказал собеседник агентства.

В активе Нурмагомедова, который является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 15 побед, два поражения и одна ничья в ММА. Для россиянина поединок будет дебютным в UFC.

В активе Завады 16 побед и пять поражений.

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