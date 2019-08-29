"Спартак" проиграл "Браге" и вылетел из Лиги Европы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" проиграли португальской "Браге" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 38 176 зрителей.

Дубль за "Брагу" оформил Рикардо Орта (42, 45+3). В составе москвичей отличился Зелимхан Бакаев (89).

Матч в Португалии неделю назад завершился победой "Браги" - 1:0. Португальская команда сыграет в основной стадии Лиги Европы. Жеребьевка группового этапа состоится в пятницу. "Спартак" завершил выступление в еврокубках.