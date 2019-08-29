Представление соперников "Зенита" в групповом турнире Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграет с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом" в группе G Лиги чемпионов. ТАСС представляет соперников "Зенита" в основной стадии турнира.

"Бенфика" - самый титулованный клуб чемпионата Португалии, в общей сложности в ее активе 37 титулов. Последний она завоевала в прошлом сезоне, обойдя ставший вторым "Порту" на два очка. Сезон-2019/20 в португальском чемпионате только начался - прошло всего три тура, в которых "Бенфика" выиграла два матча из трех. Единственным соперником, который нанес "орлам" поражение, является "Порту".

Год назад "Бенфика" вынуждена была пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационные матчи. Португальцы попали в группу Е к немецкой "Баварии", нидерландскому "Аяксу" и греческому АЕКу и имели все шансы на выход в плей-офф хотя бы со второй позиции. Однако "Аякс" удивил всех и вытеснил "Бенфику" на третье место, отправив португальского гранда в Лигу Европы. Во втором по значимости еврокубковом турнире "Бенфика" дошла до 1/4 финала, где уступила в двухматчевом противостоянии немецкому "Айнтрахту".

Португальские клубы традиционно считаются стабильными поставщиками игроков для лучших команд Европы, и "Бенфика" не является исключением. Однако в группе G состав "орлов" будет лишь третьим по суммарной стоимости всех футболистов - по данным портала Transfermarkt, всю обойму игроков "Бенфики" можно приобрести за €312,7 млн. Самыми дорогими футболистами португальской команды на текущий момент являются защитники Рубен Диас и Алехандро Гримальдо (по €32 млн). Также за "Бенфику" выступает 22-летний российский голкипер Иван Злобин, в прошлом сезоне он провел за вторую команду "орлов" 22 матча, в которых пропустил 21 мяч.

В противостоянии с "Зенитом" на международной арене у "Бенфики" абсолютный паритет. Команды встречались между собой шесть раз (все матчи проходили в рамках Лиги чемпионов), три раза победителями выходили петербуржцы, три - лиссабонцы. Даже разница забитых и пропущенных голов у команд одинаковая - 7:7. В последний раз "Зенит" и "Бенфика" играли друг против друга 9 марта 2016 года на стадии 1/8 финала престижнейшего еврокубка, тогда со счетом 2:1 победу праздновали португальцы.

На европейской арене лучшим результатом "Бенфики" является победа в Кубке европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов) в 1961 и 1962 годах. Возглавляет португальский клуб 43-летний специалист Бруно Лаже, занявший пост главного тренера в 2019 году.

"Лион" без Фекира, но с Депаем

До прихода шейхов в "Пари Сен-Жермен" именно "Лион" был главной силой в чемпионате Франции. В период с 2002 по 2008 год клуб безраздельно властвовал в национальном первенстве и завоевал семь подряд чемпионских титулов. Однако теперь клубу приходится довольствоваться вторыми и третьими местами.

В прошлом сезоне чемпионата Франции "Лион" стал третьим, напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов и даже сумел квалифицироваться в плей-офф, не проиграв при этом в группе F ни одного матча (одна победа при пяти ничьих). В 1/8 финала им попалась испанская "Барселона", и на этом поход французов завершился. В первой игре была безголевая ничья, однако во второй "Лион" смог забить лишь один мяч против пяти у соперника.

Летом нынешнего года команда лишилась двух значимых футболистов. 22-летний полузащитник Танги Ндомбеле выступал за "Лион" в сезоне-2018/19 и сыграл немаловажную роль в результатах команды, однако в межсезонье француз уехал в английский "Тоттенхэм", заплативший за него порядка €60 млн. Кроме того, "Лион" вынужден справляться с потерей одного из своих лидеров, Набиля Фекира, полузащитник, ставший чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, провел за "Лион" 193 матча во всех турнирах, в которых забил 69 голов и отдал 46 результативных передач. Теперь 26-летний футболист выступает за испанский "Бетис", который приобрел его за €25 млн.

Лучшим игроком в команде 45-летнего главного тренера Силвиньо (работает в клубе с мая нынешнего года) можно считать 25-летнего полузащитника сборной Нидерландов Мемфиса Депая, стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет €45 млн. В нынешнем сезоне он сыграл во всех трех стартовых матчах клуба в национальном чемпионате и помог выиграть два из них, забив три гола. Кроме того, следует выделить бессменного вратаря клуба 28-летнего португальца Антони Лопеша, бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" бразильца Рафаэла и 23-летнего французского форварда Муссу Дембеле, за переход которого "Лион" в прошлом году заплатил шотландскому "Селтику" порядка €22 млн.

Наиболее весомого успеха в Лиге чемпионов "Лион" добился в 2010 году. Тогда клуб пробился в полуфинал турнира, где уступил "Баварии" (0:1, 0:3). С "Зенитом" французский клуб встречался дважды - в двух матчах группового этапа главного еврокубкового турнира в 2015 году победил "Зенит" (3:1, 2:0).

Знакомые все лица

У "Лейпцига" самая скромная история личных встреч с петербуржцами. Клубы играли между собой лишь дважды, причем оба матча прошли на стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. Тогда "Зенит" уступил в первой игре со счетом 1:2 и в ответной не нашел в себе сил для того, чтобы переломить исход противостояния (1:1). Кроме того, "Лейпциг" - самый молодой клуб в группе G, команда образовалась лишь в 2009 году.

В высшем дивизионе чемпионата Германии "Лейпциг" выступает с сезона-2016/17. Причем сразу же после повышения в классе клубу удалось занять второе место в национальном первенстве. В прошлом сезоне "Лейпциг" стал третьим. Возглавляет клуб 32-летний Юлиан Нагельсман, который является самым молодым тренером в истории Бундеслиги.

Лидер "Лейпцига" и самый дорогой его игрок (€65 млн) - 23-летний нападающий Тимо Вернер. На текущий момент он является основным форвардом сборной Германии, за которую провел 25 матчей и забил 10 голов. В 2017 году он помог национальной команде выиграть Кубок конфедераций, который проходил в России, а сам Вернер разделил звание лучшего бомбардира турнира с другими игроками немецкой сборной, Леоном Горецкой и Ларсом Штиндлем (по 3 гола).