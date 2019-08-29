Футболист "Манчестер Юнайтед" Санчес на правах аренды перешел в "Интер"

ТАСС, 29 августа. Итальянский футбольный клуб "Интер" подписал арендное соглашение с чилийским форвардом английского "Манчестер Юнайтед" Алексисом Санчесом. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2020 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Санчеса составляет €35 млн, его действующий контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2020 года.

Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в 2018 году. В составе "Манчестер Юнайтед" он провел 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.

Будучи игроком "Арсенала", он дважды завоевывал Кубок и трижды - Суперкубок Англии, также он дважды выигрывал чемпионат Чили в составе "Коло-Коло", становился чемпионом Аргентины в составе "Ривер Плейт", чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира в составе "Барселоны". Со сборной Чили футболист дважды выиграл Кубок Америки и стал серебряным призером Кубка конфедераций.

Ранее из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" перешел бельгийский форвард Ромелу Лукаку за €80 млн. 31 мая "Интер" возглавил итальянец Антонио Конте, сменив на этом посту Лучано Спаллетти. В следующем матче "Интер" на выезде встретится с "Кальяри", встреча пройдет 1 сентября.