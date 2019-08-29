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US Open

Даниил Медведев одержал победу во втором круге US Open

Россиянин обыграл Уго Дельена из Боливии
Даниил Медведев EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Уго Дельена из Боливии в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3 в пользу 23-летнего Медведева. Теннисисты впервые встречались между собой. В третьем круге пятый сеяный турнира встретится с победителем матча между испанцем Фелисиано Лопесом и японцем Ёсихито Нисиокой.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он пять раз выигрывал титулы на турнирах ATP, причем все из них проходили на покрытии "хард". 19 августа Медведев впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Мастерс", выиграв в Цинциннати (США, штат Огайо). Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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