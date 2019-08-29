Россиянка Александрова не смогла выйти в третий круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила китаянке Чжан Шуай в матче второго круга Открытого чемпионата США. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 в пользу китайской спортсменки. Матч продолжался 2 часа 25 минут. Теннисистки встречались второй раз, в первой встрече, которая прошла в августе на турнире в канадском Торонто, сильнее оказалась Александрова (6:4, 6:3). В третьем раунде Чжан Шуай встретится с британкой Йоханной Контой.

Александрова занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2019).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.