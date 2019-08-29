Матч между "Крыльями Советов" и "Динамо" откроет программу восьмого тура РПЛ

ТАСС, 30 августа. Программа восьмого тура чемпионата России по футболу откроется матчем между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Динамо". Встреча пройдет в Самаре и начнется в 20:00 мск, главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

После семи туров "Крылья Советов" набрали шесть очков и занимают 13-е место в турнирной таблице национального первенства. Промежуточные результаты команды нельзя назвать удовлетворительными, однако пока руководство самарского клуба выражает поддержку главному тренеру Миодрагу Божовичу. В текущем сезоне команда не раз упускала приемлемый счет на последних секундах - происходило это, например, в матчах против столичных "Локомотива" и "Спартака", которые завершились с одинаковым счетом 1:2. Под руководством Божовича в текущем сезоне раскрылся молодой форвард Александр Соболев, с шестью голами лидирующий в бомбардирской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

Промежуточное положение "Динамо" (11-е место, восемь очков) не отвечает высоким амбициям столичного клуба, который полноценно переехал на новую арену и потратил большую сумму денег на усиление состава. Пока главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов находится в поиске оптимального сочетания футболистов на поле, однако это тяжело сделать после появления в составе сразу десяти новых игроков. В седьмом туре "Динамо" одержало важную гостевую победу над "Тамбовом" (2:0). Вторым голом в двух стартовых матчах за новую команду отметился немецкий форвард Максимилиан Филипп.

Игру может пропустить защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, получивший повреждение в матче со "Спартаком". Для него предстоящая встреча имеет особое значение, так как он провел пять сезонов в составе "Динамо". Прошлое связывает с бело-голубыми и Божовича, который тренировал команду в сезоне-2010/11. В составе "Динамо" на поле не смогут выйти голкипер Антон Шунин и полузащитник Антон Соснин, восстанавливающиеся после травм.

У "Крыльев Советов" под вопросом остается участие во встрече полузащитников Александра Гацкана и Геннадия Киселева. Также продолжает восстанавливаться после травмы защитник Тарас Бурлак.

Восьмой тур РПЛ продолжится в субботу четырьмя матчами. Между собой сыграют "Уфа" и "Оренбург", "Рубин" (Казань) и "Сочи", "Локомотив" и "Ростов", "Ахмат" (Грозный) и "Тамбов". Закончится тур в воскресенье встречами "Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар", "Арсенал" (Тула) - ЦСКА (Москва), "Спартак" - "Зенит" (Санкт-Петербург).