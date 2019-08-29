Российские волейболистки сыграют с командой Бельгии в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 30 августа. Завершился групповой этап чемпионата Европы по волейболу, определились все участники плей-офф. Турнир проходит в Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи.

Из группы А в финальную стадию пробились команды Сербии, Турции, Болгарии и Греции, из группы В - сборные Италии, Польши, Бельгии и Словении. Из группы С в плей-офф сыграют голландки, азербайджанки, хорватки и румынки, а из группы D - команды Германии, России, Словакии и Испании.

В 1/8 финала сербки сыграют с румынками, азербайджанки - с болгарскими спортсменками, сборная Италии - с испанками, россиянки - с командой Бельгии, турчанки - с хорватками, сборная Нидерландов - с командой Греции, польские волейболистки - со словачками, а немки - с командой Словении.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.